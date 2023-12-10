Власти Дагестана предоставили заводу «Дагдизель» субсидии в размере 20 млн рублей
Как передаёт ТАСС, средства предназначены на возмещение затрат на приобретение оборудования.
Как заявили в правительстве региона, в этом году заводу была предоставлена субсидия в размере 20 млн руб. на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.
Также отмечается, что власти Дагестана сформировали план мероприятий по обеспечению кадровой потребности предприятия.
В ноябре холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», разработал компактный комплекс противодействия дронам «Чистюля».