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Власти Дагестана предоставили заводу «Дагдизель» субсидии в размере 20 млн рублей

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Правительство Дагестана предоставило заводу «Дагдизель» субсидии в размере 20 млн руб.

Как передаёт ТАСС, средства предназначены на возмещение затрат на приобретение оборудования.

Как заявили в правительстве региона, в этом году заводу была предоставлена субсидия в размере 20 млн руб. на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования.

Также отмечается, что власти Дагестана сформировали план мероприятий по обеспечению кадровой потребности предприятия.

В ноябре холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», разработал компактный комплекс противодействия дронам «Чистюля».

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