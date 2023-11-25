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«Ростех» представил компактный комплекс против беспилотников «Чистюля»

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Холдинг «Росэлектроника», входящий в «Ростех», разработал компактный комплекс противодействия дронам «Чистюля».
«Ростех» представил компактный комплекс против беспилотников «Чистюля»
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Отмечается, что комплекс представляет собой кейс весом до 8 кг и имеет возможность дистанционного управления, чтобы защитить солдата от излучения и попадания ракет, которые атакуют радиоизлучающие цели.

Система в полной мере подавляет каналы управления летательных аппаратов в радиусе до 1 км и блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона, сказано в материале.

Ранее стало известно, что Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Объединённой авиастроительной корпорации поставил Министерству обороны России новую партию истребителей Су-35С.

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