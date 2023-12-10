Сотрудница ЧОПа брянской гимназии заявила, что школьница пронесла ружьё скрытно

Охранница ЧОПа гимназии №5 в Брянске рассказала, что школьница пронесла ружьё скрытно.

Об этом пишет Life.ru.

Он объяснила, что явный подозрительный предмет не видела.

«То, что несла эта девочка, в глаза не бросалось... Тем более, как говорят, она несла его (ружьё. — RT) в тубусе... То есть это скрытый пронос», — отметила охранница.

По её словам, рамку металлодетектора убрали, так как за день до происшествия в школе украшали холл к Новому году.

Ранее Советский суд в Брянске арестовал на два месяца сотрудницу ЧОПа, охраняющего гимназию №5, где произошла стрельба.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.