В ДТП под Магнитогорском погиб трёхлетний ребёнок

В Челябинской области при столкновении двух легковых автомобилей погибла трёхлетняя девочка.

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«Водитель, управляя Nissan Fuga, допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем BMW Х3», — говорится в сообщении.

Ранее два человека пострадали в результате столкновения автобуса, в котором находились 43 ребёнка, с грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области.