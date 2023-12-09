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В ДТП под Магнитогорском погиб трёхлетний ребёнок

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В Челябинской области при столкновении двух легковых автомобилей погибла трёхлетняя девочка.
В ДТП под Магнитогорском погиб трёхлетний ребёнок
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«Водитель, управляя Nissan Fuga, допустил занос автомобиля с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем BMW Х3», — говорится в сообщении.

Ранее два человека пострадали в результате столкновения автобуса, в котором находились 43 ребёнка, с грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области.

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