Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

Суд в Петербурге арестовал гражданина США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов с оскорблениями и изображением георгиевской ленты.

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Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города. Ранее СК заявил о возбуждении уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины по факту осквернения в Москве символов воинской славы России.