Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма
Суд в Петербурге арестовал гражданина США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов с оскорблениями и изображением георгиевской ленты.
- Gettyimages.ru
- © Chris Ryan
Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Ранее СК заявил о возбуждении уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины по факту осквернения в Москве символов воинской славы России.
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