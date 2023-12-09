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Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма

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Суд в Петербурге арестовал гражданина США Юрия Малева по обвинению в реабилитации нацизма после его постов с оскорблениями и изображением георгиевской ленты.
Суд в Петербурге арестовал американца по обвинению в реабилитации нацизма
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Ryan

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Ранее СК заявил о возбуждении уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины по факту осквернения в Москве символов воинской славы России.

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