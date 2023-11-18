СК завёл дело по факту осквернения в Москве символов воинской славы России

Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины по факту осквернения в Москве символов воинской славы России.

Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, 18 ноября мужчина на площади Победы в состоянии алкогольного опьянения, используя заранее приготовленную пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью, разбросав венки, расположенные возле подножия Вечного огня, вылил жидкость на пламя Вечного огня, пытаясь его затушить.

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК России («Реабилитация нацизма»)», — уточняется в заявлении.

В настоящий момент следователи его допрашивают по факту произошедшего.

Ранее СК возбудил дело из-за секса на братской могиле в Калининграде.