СК завёл дело по факту осквернения в Москве символов воинской славы России
- РИА Новости
Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 18 ноября мужчина на площади Победы в состоянии алкогольного опьянения, используя заранее приготовленную пластиковую бутылку с неустановленной жидкостью, разбросав венки, расположенные возле подножия Вечного огня, вылил жидкость на пламя Вечного огня, пытаясь его затушить.
«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК России («Реабилитация нацизма»)», — уточняется в заявлении.
В настоящий момент следователи его допрашивают по факту произошедшего.
Ранее СК возбудил дело из-за секса на братской могиле в Калининграде.