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СК возбудил дело из-за секса на братской могиле в Калининграде

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Два жителя Калининграда занимались сексом у мемориала воинам, которые погибли во время штурма Кёнигсберга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные СУСК по региону.
СК возбудил дело из-за секса на братской могиле в Калининграде
  • РИА Новости

Жильцы дома напротив вызвали правоохранительные органы после того, как увидели произошедшее. Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей.

По данным пресс-службы следственного управления, подозреваемому 26 лет, а его спутнице — 50. 

Согласно представленным данным, следователи возбудили на пару уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России («Осквернение места захоронения и намогильного сооружения»).

В сентябре сообщалось, что в Польше священники устроили секс-вечеринку с мужчиной по вызову.

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