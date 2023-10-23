СК возбудил дело из-за секса на братской могиле в Калининграде

Два жителя Калининграда занимались сексом у мемориала воинам, которые погибли во время штурма Кёнигсберга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные СУСК по региону.

РИА Новости

Жильцы дома напротив вызвали правоохранительные органы после того, как увидели произошедшее. Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей. По данным пресс-службы следственного управления, подозреваемому 26 лет, а его спутнице — 50. Согласно представленным данным, следователи возбудили на пару уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России («Осквернение места захоронения и намогильного сооружения»). В сентябре сообщалось, что в Польше священники устроили секс-вечеринку с мужчиной по вызову.