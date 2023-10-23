СК возбудил дело из-за секса на братской могиле в Калининграде
- РИА Новости
Жильцы дома напротив вызвали правоохранительные органы после того, как увидели произошедшее. Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей.
По данным пресс-службы следственного управления, подозреваемому 26 лет, а его спутнице — 50.
Согласно представленным данным, следователи возбудили на пару уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК России («Осквернение места захоронения и намогильного сооружения»).
В сентябре сообщалось, что в Польше священники устроили секс-вечеринку с мужчиной по вызову.