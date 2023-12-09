Путин: бойцы СВО продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны

Участники специальной военной операции достойно продолжают традиции ветеранов Великой Отечественной войны.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам Всероссийского военно-патриотического юнармейского слёта.

«Включаетесь в реализацию проектов, адресованных участникам специальной военной операции, которые достойно продолжают ратные традиции ветеранов Великой Отечественной войны и вооружённых сил», — заявил Путин.

Ранее Путин заявил, что российские бойцы в ходе специальной военной операции полностью развеяли миф о неуязвимости военной техники Запада.