Богомаз: семьи погибшей и пострадавших при ЧП в школе в Брянске получат выплаты

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что семье погибшей при стрельбе в школе в Брянске власти выплатят 1 млн рублей, семьям пострадавших — 300—500 тыс. рублей.

Об этом он написал в Telegram.

«1 млн рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тыс. рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжёлые ранения, по 300 тыс. рублей — ранения лёгкой степени», — говорится в сообщении.

Богомаз добавил, что медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе.

Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.