Богомаз: семьи погибшей и пострадавших при ЧП в школе в Брянске получат выплаты
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«1 млн рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тыс. рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжёлые ранения, по 300 тыс. рублей — ранения лёгкой степени», — говорится в сообщении.
Богомаз добавил, что медики продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при стрельбе.
Утром 7 декабря девушка с огнестрельным оружием пришла в школу и устроила стрельбу. В МВД заявили, что пять человек пострадали в результате ЧП, одна из раненых школьниц впоследствии скончалась.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело.