Нацпарк «Лосиный остров» приведут в порядок после передачи Москве

Территорию национального парка «Лосиный остров» приведут в порядок после его перехода в ведение Москвы. Об этом заявила руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

По её словам, при Департаменте природопользования будет сформирована экспертная рабочая группа, в состав которой войдут биологи, экологи, а также специалисты по лесному делу. Задачей этой группы станет изучение экосистемы парка.

Урожаева также отметила, что власти столицы будут проводить дополнительные мероприятия, направленные на поддержание и сохранение биологического разнообразия нацпарка.

«По нашим оценкам, около 3 млн москвичей ежегодно гуляют по экотропам парка, катаются на лыжах и занимаются бегом», — цитирует её агентство городских новостей «Москва».

Ранее Урожаева высказалась на тему охранного статуса «Лосиного острова». Глава департамента заверила, что после перехода в ведение Москвы соответствующая территория останется национальным парком.