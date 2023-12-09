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ВСУ обстреляли село в Брянской области

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Село Лемешовка Севского района Брянской области 9 декабря подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что пострадавших среди мирных жителей нет. Однако в ходе обстрела были повреждены расположенные в населённом пункте постройки.

«В результате обстрела повреждены четыре жилых домовладения, хозпостройки, гараж, два легковых автомобиля, производственное помещение сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в личном Telegram-канале.

Ранее поступила информация, что Вооружённые силы Украины снизили интенсивность обстрелов Белгородской области.

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