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Гладков: ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области

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Вооружённые силы Украины за минувшие сутки снизили интенсивность обстрелов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Гладков: ВСУ снизили интенсивность обстрелов Белгородской области
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

В опубликованной губернатором Белгородской области сводке указывается, что с начала недели украинские военные сохраняли высокую интенсивность обстрелов, выпуская в среднем порядка 76 боеприпасов в день.

Однако 8 декабря в регионе зафиксировали стремительное снижение активности украинской армии даже на фоне предыдущего дня, в течение которого ВСУ выпустили 30 боеприпасов.

«В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Пострадавших и разрушений нет. По селу Щетиновка выпущен один артиллерийский снаряд. Обошлось без последствий», — написал Гладков в личном Telegram-канале.

Ранее военный ВС России с позывным Кузя сообщил о снижении интенсивности атак ВСУ на Запорожском направлении.

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