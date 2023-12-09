СК возбудил дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве

Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту стрельбы в Москве, в результате которой ранения получили два сотрудника Росгвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мужчину, которого подозревают в вооружённом нападении на сотрудников Росгвардии на северо-западе Москвы, задержали сотрудники правоохранительных органов.