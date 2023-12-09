СК возбудил дело после ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мужчину, которого подозревают в вооружённом нападении на сотрудников Росгвардии на северо-западе Москвы, задержали сотрудники правоохранительных органов.