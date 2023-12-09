Стрелявшего в росгвардейцев из огнестрельного оружия мужчину задержали в Москве

Мужчину, которого подозревают в вооружённом нападении на сотрудников Росгвардии на северо-западе Москвы, задержали сотрудники правоохранительных органов.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве агентству ТАСС.

«По факту нападения на двух военнослужащих Росгвардии органами внутренних дел проводится проверка. Подозреваемый задержан», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что сотрудникам ведомства уже оказана вся необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников Росгвардии получили огнестрельные ранения во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского.