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Стрелявшего в росгвардейцев из огнестрельного оружия мужчину задержали в Москве

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Мужчину, которого подозревают в вооружённом нападении на сотрудников Росгвардии на северо-западе Москвы, задержали сотрудники правоохранительных органов.
Стрелявшего в росгвардейцев из огнестрельного оружия мужчину задержали в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве агентству ТАСС.

«По факту нападения на двух военнослужащих Росгвардии органами внутренних дел проводится проверка. Подозреваемый задержан», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что сотрудникам ведомства уже оказана вся необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников Росгвардии получили огнестрельные ранения во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского.

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