Стрелявшего в росгвардейцев из огнестрельного оружия мужчину задержали в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве агентству ТАСС.
«По факту нападения на двух военнослужащих Росгвардии органами внутренних дел проводится проверка. Подозреваемый задержан», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что сотрудникам ведомства уже оказана вся необходимая медицинская помощь и их здоровью ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников Росгвардии получили огнестрельные ранения во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского.