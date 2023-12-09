ТАСС: мужчина подстрелил двоих росгвардейцев на северо-западе Москвы

Житель Москвы открыл стрельбу из огнестрельного оружия по двум сотрудникам Росгвардии на северо-западе столицы.

Информацию об этом предоставил ТАСС.

В сообщении отмечается, что инцидент произошёл на улице Твардовского. В ходе конфликта неизвестный обстрелял росгвардейцев, причинив им огнестрельные ранения.

«Два сотрудника Росгвардии во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского получили огнестрельные ранения. Стрелявший скрылся с места происшествия», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось об инциденте в Саратовской области, где пьяный мужчина избил сотрудников «скорой».