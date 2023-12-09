В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, после вчерашнего объявления Путина о решении баллотироваться на новый срок, было принято решение «как можно быстрее собраться всем вместе и собрать инициативную группу по выдвижению» российского лидера на пост главы страны.
«И вот мы здесь», — отметил Кузнецов.
Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что инициативная группа приступила к создание группы избирателей для выдвижения Путина кандидатом в президенты России.