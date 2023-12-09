В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы

В штабе Народного фронта в Москве проходит первое заседание инициативной группы по выдвижению президента России Владимира Путина кандидатом на грядущих президентских выборах 2024 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, после вчерашнего объявления Путина о решении баллотироваться на новый срок, было принято решение «как можно быстрее собраться всем вместе и собрать инициативную группу по выдвижению» российского лидера на пост главы страны.

«И вот мы здесь», — отметил Кузнецов.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что инициативная группа приступила к создание группы избирателей для выдвижения Путина кандидатом в президенты России.