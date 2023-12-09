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В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы

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В штабе Народного фронта в Москве проходит первое заседание инициативной группы по выдвижению президента России Владимира Путина кандидатом на грядущих президентских выборах 2024 года.
В штабе Народного фронта проходит заседание по выдвижению Путина на выборы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов, после вчерашнего объявления Путина о решении баллотироваться на новый срок, было принято решение «как можно быстрее собраться всем вместе и собрать инициативную группу по выдвижению» российского лидера на пост главы страны.

«И вот мы здесь», — отметил Кузнецов.

Ранее первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что инициативная группа приступила к создание группы избирателей для выдвижения Путина кандидатом в президенты России.

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