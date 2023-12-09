Турчак анонсировал собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина пройдёт 16 декабря.
8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.
7 декабря сообщалось, что сенаторы Совфеда проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.