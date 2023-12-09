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Турчак анонсировал собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина

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Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что инициативная группа приступила к создание группы избирателей для выдвижения российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты России.
Турчак анонсировал собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина пройдёт 16 декабря.

8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.

7 декабря сообщалось, что сенаторы Совфеда проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.

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