Турчак анонсировал собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина

Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что инициативная группа приступила к создание группы избирателей для выдвижения российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты России.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, собрание большой группы избирателей для выдвижения Путина пройдёт 16 декабря.

8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.

7 декабря сообщалось, что сенаторы Совфеда проголосовали за проведение президентских выборов в России 17 марта.