ЦСР: объёмы торговли России с недружественными странами снизятся пятикратно

Анализ динамики международной торговли за несколько лет показал, что объёмы товарооборота между Россией и недружественными странами к 2030 году могут снизиться в пять раз. На это указал Центр стратегических разработок (ЦСР).

Как указывается в прогнозе ЦСР, период с 2021 по 2023 год в России можно назвать турбулентным: произошли значительные изменения в направлении международной торговли, что было продиктовано стремительным снижением доли грузопотоков в «санкционные страны».

Несмотря на это, санкционное давление повлекло за собой «качественную и комплексную переоценку внешнеэкономических приоритетов страны».

«Если по итогам 2021 года экспорт в недружественные страны составлял 55% от общего объёма, а импорт — 26%, то к концу текущего года прогнозируется 16% и 7% соответственно. Ожидается, что в перспективе до 2030 года объёмы международной торговли с указанными странами снизятся пятикратно», — отметили в ЦСР.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что Запад использует санкции против России скорее как информационный повод.