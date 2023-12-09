RT в Telegram
Подпишись

ЦСР: объёмы торговли России с недружественными странами снизятся пятикратно

Короткая ссылка
Анализ динамики международной торговли за несколько лет показал, что объёмы товарооборота между Россией и недружественными странами к 2030 году могут снизиться в пять раз. На это указал Центр стратегических разработок (ЦСР).

Как указывается в прогнозе ЦСР, период с 2021 по 2023 год в России можно назвать турбулентным: произошли значительные изменения в направлении международной торговли, что было продиктовано стремительным снижением доли грузопотоков в «санкционные страны».

Несмотря на это, санкционное давление повлекло за собой «качественную и комплексную переоценку внешнеэкономических приоритетов страны».

«Если по итогам 2021 года экспорт в недружественные страны составлял 55% от общего объёма, а импорт — 26%, то к концу текущего года прогнозируется 16% и 7% соответственно. Ожидается, что в перспективе до 2030 года объёмы международной торговли с указанными странами снизятся пятикратно», — отметили в ЦСР.

Ранее директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что Запад использует санкции против России скорее как информационный повод.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить