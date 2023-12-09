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Мишустин поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с десятилетием

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с десятилетием.

В своём поздравлении он отметил, что она задает высокие журналистские стандарты в стране и за её пределами.

«От всей души поздравляю вас с 10-летним юбилеем. Все эти годы ваше информационное агентство, одно из крупнейших в России, уверенно занимает лидирующие позиции и задаёт высокие журналистские стандарты в медиапространстве нашей страны и за её пределами», — отметил он.

Мишустин подчеркнул, что медиагруппа — это профессиональная команда редакторов, публицистов, обозревателей, корреспондентов и операторов, чьи материалы ежедневно читают и слушают сотни тысяч человек.

«Желаю вам новых творческих идей, дальнейших успехов и побед, крепкого здоровья и благополучия», — заключил премьер.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с десятилетием международную медиагруппу «Россия сегодня».

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