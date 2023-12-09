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Путин поздравил с 10-летием международную медиагруппу «Россия сегодня»

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Президент России Владимир Путин поздравил с десятилетием международную медиагруппу «Россия сегодня».
Путин поздравил с 10-летием международную медиагруппу «Россия сегодня»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с 10-летием создания Международного информационного агентства «Россия сегодня». Все эти годы медиагруппа объединяет большую, сплочённую команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно освещают важные события, происходящие в нашей стране и мире», — отметил он.

Вместе с этим президент России выразил уверенность, что МИА «Россия сегодня» и впредь будет высоко держать планку качества своей работы, а также сохранять позиции одного из признанных лидеров отечественного и международного информационного пространства.

В ноябре Путин поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником.

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