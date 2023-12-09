В СК заявили о гибели ребёнка во Владивостоке из-за травмы живота
- РИА Новости
Об этом ведомство рассказало РИА Новости.
Как отметили в СК, появившаяся ранее информация о том, что смерть несовершеннолетнего наступила из-за отравления корейским блюдом кимчи, — недостоверная.
«Смерть несовершеннолетнего наступила от травмирующего воздействия, произошедшего за два дня до смерти», — заявили в ведомстве.
Вместе с этим следователи не уточнили характер травмы.
По факту происшествия возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Ранее в Свердловской области завели дело по факту смерти младенца.