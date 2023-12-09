RT в Telegram
Подпишись

В СК заявили о гибели ребёнка во Владивостоке из-за травмы живота

Короткая ссылка
В управлении Следственного комитета по Приморскому краю заявили о гибели ребёнка во Владивостоке из-за травмы живота.
В СК заявили о гибели ребёнка во Владивостоке из-за травмы живота
  • РИА Новости

Об этом ведомство рассказало РИА Новости.

Как отметили в СК, появившаяся ранее информация о том, что смерть несовершеннолетнего наступила из-за отравления корейским блюдом кимчи, — недостоверная.

«Смерть несовершеннолетнего наступила от травмирующего воздействия, произошедшего за два дня до смерти», — заявили в ведомстве.

Вместе с этим следователи не уточнили характер травмы.

По факту происшествия возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Свердловской области завели дело по факту смерти младенца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить