В СК заявили о гибели ребёнка во Владивостоке из-за травмы живота

В управлении Следственного комитета по Приморскому краю заявили о гибели ребёнка во Владивостоке из-за травмы живота.

Об этом ведомство рассказало РИА Новости.

Как отметили в СК, появившаяся ранее информация о том, что смерть несовершеннолетнего наступила из-за отравления корейским блюдом кимчи, — недостоверная.

«Смерть несовершеннолетнего наступила от травмирующего воздействия, произошедшего за два дня до смерти», — заявили в ведомстве.

Вместе с этим следователи не уточнили характер травмы.

По факту происшествия возбуждено дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Свердловской области завели дело по факту смерти младенца.