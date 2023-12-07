В Свердловской области завели дело по факту смерти младенца

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту смерти младенца, родившегося в ноябре 2023 года в Серове.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на старшего помощника руководителя СК по Свердловской области Александра Шульгу.

Как отметил Шульга, следователи завели дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

«Сотрудники ведомства уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизу», — сказал старший помощник.

Также он опроверг версию, что смерть ребёнка наступила из-за переохлаждения.

Отмечается, что инцидент произошёл в многодетной семье, где отец работает на частном предприятии, а мать — домохозяйка, воспитывающая детей.

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