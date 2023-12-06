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В Екатеринбурге перед судом предстанет мать утонувшей в ванне ребёнка

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Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении 22-летней женщины, чья двухлетняя дочка утонула в ванне.
В Екатеринбурге перед судом предстанет мать утонувшей в ванне ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 19 сентября 2023 года.

Женщина, находясь в наркотическом опьянении, решила искупать свою дочку. Она усадила двухлетнюю девочку в ванну, закрыла слив и ушла в другую комнату.

По данным прокуратуры, девушка осознавала, что девочка не способна самостоятельно покинуть ванну.

Ранее сообщалось, что Добрянский районный суд Пермского края вынес приговор обвиняемой, по вине которой в августе 2023 года утонул ребёнок.

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