В Екатеринбурге перед судом предстанет мать утонувшей в ванне ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
По имеющейся информации, инцидент произошёл 19 сентября 2023 года.
Женщина, находясь в наркотическом опьянении, решила искупать свою дочку. Она усадила двухлетнюю девочку в ванну, закрыла слив и ушла в другую комнату.
По данным прокуратуры, девушка осознавала, что девочка не способна самостоятельно покинуть ванну.
Ранее сообщалось, что Добрянский районный суд Пермского края вынес приговор обвиняемой, по вине которой в августе 2023 года утонул ребёнок.