В Екатеринбурге перед судом предстанет мать утонувшей в ванне ребёнка

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении 22-летней женщины, чья двухлетняя дочка утонула в ванне.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

По имеющейся информации, инцидент произошёл 19 сентября 2023 года.

Женщина, находясь в наркотическом опьянении, решила искупать свою дочку. Она усадила двухлетнюю девочку в ванну, закрыла слив и ушла в другую комнату.

По данным прокуратуры, девушка осознавала, что девочка не способна самостоятельно покинуть ванну.

Ранее сообщалось, что Добрянский районный суд Пермского края вынес приговор обвиняемой, по вине которой в августе 2023 года утонул ребёнок.