ФССП: с осуждённых к штрафам коррупционеров в 2023 году взыскано 1,6 млрд рублей
Уточняется, что на исполнении ведомства за соответствующий срок находилось более 9,2 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных за коррупцию.
«Взысканная судебными приставами сумма штрафов составила 1,6 млрд рублей и превысила показатель 2022 года на 40%», — сообщили в ФССП агентству ТАСС.
Вместе с этим отмечается, что за уклонение от уплаты штрафа суд назначил более серьёзный вид уголовного наказания по 97 исполнительным производствам.
Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал RT, что за истёкшие полгода в России поймали и привлекли к ответственности почти 10 тыс. коррупционеров, среди которых есть целый ряд высокопоставленных чиновников.