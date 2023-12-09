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ФССП: с осуждённых к штрафам коррупционеров в 2023 году взыскано 1,6 млрд рублей

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В пресс-службе ФССП России заявили, что за десять месяцев текущего года с осуждённых к штрафам коррупционеров было взыскано 1,6 млрд рублей.

Уточняется, что на исполнении ведомства за соответствующий срок находилось более 9,2 тыс. исполнительных производств о взыскании штрафов, назначенных за коррупцию.

«Взысканная судебными приставами сумма штрафов составила 1,6 млрд рублей и превысила показатель 2022 года на 40%», — сообщили в ФССП агентству ТАСС.

Вместе с этим отмечается, что за уклонение от уплаты штрафа суд назначил более серьёзный вид уголовного наказания по 97 исполнительным производствам.

Ранее генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал RT, что за истёкшие полгода в России поймали и привлекли к ответственности почти 10 тыс. коррупционеров, среди которых есть целый ряд высокопоставленных чиновников.

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