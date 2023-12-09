Краснов: за полгода в России наказали почти 10 тысяч коррупционеров

За истекшие полгода в России поймали и привлекли к ответственности почти 10 тыс. коррупционеров, среди которых есть целый ряд высокопоставленных чиновников, сообщил в интервью RT генеральный прокурор Игорь Краснов.

«В производстве следственных органов и на рассмотрении в суде находятся уголовные дела о коррупционных преступлениях, по которым привлечены к ответственности бывший губернатор Пензенской области Белозерцев, руководитель управления Федеральной налоговой службы России по Республике Тыва Суге-Маадыр, министр архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Чахеев, министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Свяченовский, вице-премьер правительства Карелии Лабинов и ряд других», — рассказал глава надзорного ведомства.

Генпрокуратура при этом не только реализует принцип неотвратимости наказания, но и пресекает факты необоснованного уголовного преследования, подчеркнул Краснов.

Например, в Хакасии без малого год тянулось уголовное преследование бизнесмена, который якобы не выполнил работы по договору с больницей, отметил он. Прокурор тогда потребовал от следователя соблюдения разумных сроков следствия и оперативного выяснения обстоятельств, которые имеют существенное значение по делу.

«В результате под пристальным вниманием прокурора следователь установил факты, подтвердившие выполнение предпринимателем своих договорных обязательств, что привело к прекращению уголовного дела в отношении него», — рассказал генеральный прокурор.

Как отмечал Краснов в апреле, рекордные 90 млрд рублей были взысканы с коррумпированных чиновников в госказну в 2022 году.