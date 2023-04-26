Краснов: 90 млрд рублей взысканы в казну с коррумпированных чиновников в 2022 году
- РИА Новости
«Особое внимание уделялось исковой работе по возмещению ущерба, причинённого актами коррупции, а также в связи с несоответствием расходов лиц, замещающих государственные должности отражённым в их декларации доходам. В суды направлено почти 4,5 тыс. таких заявлений на сумму свыше 300 млрд рублей. В казну фактически обращено имущество стоимостью 90 млрд рублей», — сказал Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации.
Его слова приводит Интерфакс.
Ранее Краснов заявил, что установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей. В 2021 году, по его словам, размер соответствующего ущерба составил 63,9 млрд рублей, при этом добровольно было возмещено 15,6 млрд рублей, а арестовано и изъято имущество на 62,6 млрд рублей.
Президент России Владимир Путин потребовал от спецслужб более решительной борьбы с коррупцией и защиты информационных ресурсов.