Краснов: 90 млрд рублей взысканы в казну с коррумпированных чиновников в 2022 году

Рекордные 90 млрд руб. взысканы с коррумпированных чиновников в госказну в 2022 году. Об этом рассказал генпрокурор России Игорь Краснов.

«Особое внимание уделялось исковой работе по возмещению ущерба, причинённого актами коррупции, а также в связи с несоответствием расходов лиц, замещающих государственные должности отражённым в их декларации доходам. В суды направлено почти 4,5 тыс. таких заявлений на сумму свыше 300 млрд рублей. В казну фактически обращено имущество стоимостью 90 млрд рублей», — сказал Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации.

Его слова приводит Интерфакс.

Ранее Краснов заявил, что установленный в 2022 году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей. В 2021 году, по его словам, размер соответствующего ущерба составил 63,9 млрд рублей, при этом добровольно было возмещено 15,6 млрд рублей, а арестовано и изъято имущество на 62,6 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин потребовал от спецслужб более решительной борьбы с коррупцией и защиты информационных ресурсов.