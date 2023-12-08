Мэр Москвы Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый срок

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал решение Владимира Путина баллотироваться на новый срок на выборах президента в марте 2024 года.

В своём Telegram-канале Собянин отметил, что с Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости.

Он отметил, что у президента есть чёткое представление о настоящем и будущем России. По его словам, Путин принимает решения и несёт за них ответственность.

Собянин подчеркнул, что всё вышеуказанное является качествами настоящего лидера.

«Поэтому я полностью поддерживаю его решение баллотироваться на новый срок и желаю победы на выборах», — написал Собянин.

8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР, Героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.