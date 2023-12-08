Мэр Москвы Собянин поддержал решение Путина баллотироваться на новый срок
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В своём Telegram-канале Собянин отметил, что с Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости.
Он отметил, что у президента есть чёткое представление о настоящем и будущем России. По его словам, Путин принимает решения и несёт за них ответственность.
Собянин подчеркнул, что всё вышеуказанное является качествами настоящего лидера.
«Поэтому я полностью поддерживаю его решение баллотироваться на новый срок и желаю победы на выборах», — написал Собянин.
8 декабря Путин, отвечая на призыв спикера парламента ДНР, Героя ДНР Артёма Жоги участвовать в очередных президентских выборах в 2024 году, отметил, что сейчас такое время, когда нужно принимать решение, поэтому он будет баллотироваться.