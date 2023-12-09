Минпромторг начал поставки мобильных автолавок новым и приграничным регионам

Министерство промышленности и торговли России начало поставки мобильных автолавок новым и приграничным регионам России в соответствии с поручениями президента и правительства страны.

Как заявили в Минпромторге, всего в рамках комплексного плана министерством закуплено 233 автолавки с целью безвозмездной передачи в 2023 году семи регионам.

Речь идёт о ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях.

Вице-премьер — министр промышленности и торговли Денис Мантуров в ходе передачи автомобилей Луганску заявил, что «сегодня есть возможность реализовать поручение президента, которое было дано по подготовленному предложению Минпромторгом в части производства, закупки автомобилей для выездной торговли».

«Правительством были выделены средства дополнительные в объёме около миллиарда рублей на производство и закупку 233 единиц автомобилей. И сегодня мы доставили в Луганск 50 автомобилей для выполнения задач выездной торговли именно для приграничных территорий», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Мантуров передал для нужд СВО партию автомобилей УАЗ «Патриот».