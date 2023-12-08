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Путин поручил начать разработку специализированного лечебного питания в России

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Российский президент Владимир Путин поручил организовать производство специализированного лечебного питания и его компонентов на территории России.
Путин поручил начать разработку специализированного лечебного питания в России
  • globallookpress.com

Об этом говорится в перечне поручений по результатам совещания с кабмином, который опубликован на сайте Кремля.

В поручении говорится о необходимости обеспечения разработки и реализации комплекса мероприятий, которые направлены на организацию производства специализированных продуктов лечебного питания и их отдельных компонентов в России.

Президент поручил представить доклад об исполнении поручения до 20 февраля 2024 года. Затем — ежеквартально.

В конце ноября Путин поручил кабмину до 20 декабря представить предложения по дополнительной поддержке для увеличения предложения мяса птицы.

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