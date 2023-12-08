Путин поручил начать разработку специализированного лечебного питания в России

Российский президент Владимир Путин поручил организовать производство специализированного лечебного питания и его компонентов на территории России.

Об этом говорится в перечне поручений по результатам совещания с кабмином, который опубликован на сайте Кремля.

В поручении говорится о необходимости обеспечения разработки и реализации комплекса мероприятий, которые направлены на организацию производства специализированных продуктов лечебного питания и их отдельных компонентов в России.

Президент поручил представить доклад об исполнении поручения до 20 февраля 2024 года. Затем — ежеквартально.

В конце ноября Путин поручил кабмину до 20 декабря представить предложения по дополнительной поддержке для увеличения предложения мяса птицы.