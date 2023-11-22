Путин поручил представить предложения по увеличению предложения мяса птицы
- РИА Новости
Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства.
В нём сказано о поручении представить предложения по предоставлению мер государственной поддержки, которые направлены на увеличение объёма предложения мяса птицы на внутреннем рынке, обратив внимание также на необходимость увеличения объёма его производства.
При этом сроком выполнения поручения обозначено 20 декабря текущего года.
В октябре Путин заявил, что правительство должно своевременно задействовать необходимые механизмы регулирования при росте цен на курятину и другие продукты.