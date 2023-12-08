Песков: число обращений граждан к Путину на прямую линию превысит 1 млн

Число вопросов к прямой линии с президентом Владимиром Путиным превысит миллион, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ответить удастся только на несколько десятков вопросов, однако весь массив обращений будет в дальнейшем обрабатываться Общероссийским народным фронтом в содействии с регионами.

«В ходе программы удастся ответить на несколько десятков вопросов, не более, — это очевидно. Поэтому весь массив, а это свыше миллиона вопросов — сейчас мы с уверенностью можем сказать, что мы уйдём за миллион так солидно, — весь этот массив будет обрабатываться», — сказал представитель Кремля «Известиям».

Прямая линия с Путиным, а также посвящённая итогам года пресс-конференция состоятся 14 декабря.

8 декабря российский лидер заявил о планах выдвигаться на новый президентский срок.