МВД: главу управления Росприроднадзора по Якутии задержали

Руководитель управления Росприроднадзора по Якутии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет МВД МЕДИА.

По данным следствия, чиновник составил отчёт от имени горнодобывающего предприятия и его субподрядчика и внёс недостоверные сведения о выполнении ими работ.

«Ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 млн рублей», — сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело.

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