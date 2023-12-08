МВД: главу управления Росприроднадзора по Якутии задержали
- РИА Новости
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет МВД МЕДИА.
По данным следствия, чиновник составил отчёт от имени горнодобывающего предприятия и его субподрядчика и внёс недостоверные сведения о выполнении ими работ.
«Ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 млн рублей», — сообщила Волк.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в ФСБ заявили, что бывший начальник управления транспорта и связи администрации города Кемерово пойдёт под суд за получение взятки.