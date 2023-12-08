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МВД: главу управления Росприроднадзора по Якутии задержали

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Руководитель управления Росприроднадзора по Якутии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
МВД: главу управления Росприроднадзора по Якутии задержали
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, пишет МВД МЕДИА.

По данным следствия, чиновник составил отчёт от имени горнодобывающего предприятия и его субподрядчика и внёс недостоверные сведения о выполнении ими работ.

«Ущерб от противоправной деятельности составил порядка 134 млн рублей», — сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в ФСБ заявили, что бывший начальник управления транспорта и связи администрации города Кемерово пойдёт под суд за получение взятки.

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