ФСБ: экс-главу управления транспорта администрации Кемерова осудят за взятку
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
«Мужчина в мае 2023 года через посредника получил 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство деятельности организации по поставке автобусов в город Кемерово», — приводит сообщение РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.
Ранее государственный обвинитель прокуратуры Кировской области запросил для бывшего губернатора региона Никиты Белых, которого обвиняют в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями, 12 лет лишения свободы.