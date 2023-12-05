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ФСБ: экс-главу управления транспорта администрации Кемерова осудят за взятку

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Бывший начальник управления транспорта и связи администрации города Кемерово пойдёт под суд за получение взятки.
ФСБ: экс-главу управления транспорта администрации Кемерова осудят за взятку
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

«Мужчина в мае 2023 года через посредника получил 1,5 млн рублей от представителя коммерческой организации за общее покровительство деятельности организации по поставке автобусов в город Кемерово», — приводит сообщение РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.

Ранее государственный обвинитель прокуратуры Кировской области запросил для бывшего губернатора региона Никиты Белых, которого обвиняют в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями, 12 лет лишения свободы.

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