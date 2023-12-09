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Краснов рассказал о работе Генпрокуратуры с незаконными цифровыми активами

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Генпрокуратура стремительно продвигается в вопросах обнаружения нетрудовых доходов, спрятанных в цифровых активах, предупредил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его словам, сейчас механизм получения Генпрокуратурой сведений об операциях с криптовалютой пока только формируется, но задачи по выявлению таких активов уже решаются.
Краснов рассказал о работе Генпрокуратуры с незаконными цифровыми активами
  • Gettyimages.ru
  • © supawat bursuk

В интервью RT Краснов напомнил, что начиная с декларационной кампании 2021 года для служащих установили обязанность декларировать цифровые финансовые активы и цифровую валюту, которые признаны имуществом.

Этот вопрос стал актуальным в свете вступившего в законную силу с 1 августа закона о цифровом рубле как о третьей форме национальной валюты.

Генпрокурор рассказал, что прокуратура Татарстана вместе с ФСБ уже установила факт приобретения оперуполномоченным полиции на криптовалютной бирже цифровой валюты на сумму свыше 28 млн рублей. Полицейский потратил деньги на досрочное погашение ипотечных обязательств и купил автомобиль на общую сумму свыше 9 млн рублей.

«Общая сумма расходов более чем в пять раз превысила его совокупные доходы за три года, предшествующие совершению сделок. Сотрудник полиции уволен в связи с утратой доверия, а на рассмотрении в суде находится предъявленный прокуратурой иск о взыскании сумм, эквивалентных стоимости цифровой валюты, отчуждённого автомобиля и суммы погашенного кредита», — сообщил глава ведомства.

Кроме того, есть определённые результаты и по уголовным делам, где предметом взятки являлись цифровые активы, рассказал он. Так, был случай, когда руководитель следственного органа получил от подследственных хакеров взятку в биткоинах, эквивалентную более чем 1,5 млрд рублей.

4 июля Генпрокуратура России впервые запросила правовую помощь у иностранных правоохранительных органов, в том числе у Казахстана, об аресте криптовалюты.

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