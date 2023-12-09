Краснов: попытки чиновников «увернуться» от проверок уже утратили всякий смысл

Некоторые «изворотливые» чиновники, которых заподозрили в коррупции, «почуяв запах жареного», пытаются уйти по собственному желанию, чтобы избежать увольнения с нежелательной формулировкой, но Генеральная прокуратура России умеет бороться с такими случаями, рассказал в интервью RT глава ведомства Игорь Краснов.

С июня 2023 года такие попытки «увернуться» от антикоррупционной проверки утратили всякий смысл, потому что в законодательстве появилась норма, которая позволяет передать в органы прокуратуры материалы незавершённой проверки в случае увольнения проверяемого лица.

«И мы, если придём к выводу о наличии признаков коррупционного правонарушения, имеем право обратиться в суд с требованием об изменении основания и формулировки увольнения или прекращения полномочий таких «изворотливых» чиновников», — пояснил генпрокурор.

В качестве примера он привёл случай, когда прокуратуре пришлось в судебном порядке «корректировать» волеизъявление одного из региональных министров образования и науки.

В ходе антикоррупционной проверки он срочно решил завершить карьеру, хотя было понятно, что причиной явилось его стремление избежать ответственности за оказание преференций частному детскому саду, в котором учредителем был его отец, а гендиректором и главным бухгалтером — сестра, рассказал Краснов.

«В итоге суд согласился с нашими доводами и обязал главу региона расторгнуть трудовой договор по другому основанию — в связи с утратой доверия, что им и было сделано», — сообщил он.

Также Краснов отметил, что за истекшие полгода в России поймали и привлекли к ответственности почти 10 тыс. коррупционеров, среди которых целый ряд высокопоставленных чиновников.