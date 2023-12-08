Минэнерго: потребление энергомощности в России достигло нового рекорда

Новый рекорд по линии потребления энергомощности в России зафиксировали в Минэнерго. В ведомстве сообщили, что 8 декабря этот показатель составил 168,8 тыс. МВт.

В распространённом Минэнерго сообщении уточняется, что предыдущий рекорд, который был зафиксирован 10 января 2023 года, был на 2821 МВт меньше.

Помимо этого, в министерстве сообщили, что в единой энергосистеме страны зафиксирован и новый исторический максимум.

«В ЕЭС России сегодня также зафиксирован новый исторический максимум — 166 392 МВт (на 2872 МВт больше предыдущего значения)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число отключённых от энергоснабжения жителей юга России снизилось и достигло 1 млн.