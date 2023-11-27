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Число отключённых от энергоснабжения жителей юга России снизилось до 1 млн

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Число отключённых от электроснабжения жителей Крыма, Дагестана, Краснодарского края, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, по информации на 16:00 мск, снизилось до 1 млн, говорится в заявлении Минэнерго России.
Число отключённых от энергоснабжения жителей юга России снизилось до 1 млн
  • Gettyimages.ru

По данным министерства, в работах по восстановлению задействованы более 2,5 тыс. человек и порядка 900 единиц техники. Ход проведения работ находится на контроле Минэнерго до восстановления электроснабжения.

«Основные восстановительные работы в Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области планируется завершить до конца текущих суток, в Запорожской и Херсонской областях — до конца 28 ноября, в Крыму, ДНР и ЛНР — до конца 29 ноября», — написало ведомство в Telegram.

Ранее сообщалось, что непогода оставила без электроснабжения почти 2 млн человек, проживающих в южной части России.

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