Число отключённых от энергоснабжения жителей юга России снизилось до 1 млн

Число отключённых от электроснабжения жителей Крыма, Дагестана, Краснодарского края, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, по информации на 16:00 мск, снизилось до 1 млн, говорится в заявлении Минэнерго России.

По данным министерства, в работах по восстановлению задействованы более 2,5 тыс. человек и порядка 900 единиц техники. Ход проведения работ находится на контроле Минэнерго до восстановления электроснабжения.

«Основные восстановительные работы в Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области планируется завершить до конца текущих суток, в Запорожской и Херсонской областях — до конца 28 ноября, в Крыму, ДНР и ЛНР — до конца 29 ноября», — написало ведомство в Telegram.

Ранее сообщалось, что непогода оставила без электроснабжения почти 2 млн человек, проживающих в южной части России.