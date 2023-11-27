Глава Ростовской области: около 50 тысяч человек остаются без света
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В своём Telegram-канале он рассказал, что аварийные работы на энергосетях продолжаются, они будут проводиться круглосуточно до полного восстановления электроснабжения.
По словам главы региона, в Ростовской области остаются подтопленными 25 населённых пунктов.
«Всего подтоплено 217 придомовых территорий, 1094 дома, эвакуированы 506 человек, в том числе 120 детей», — написал Голубев.
Ранее сообщалось, что неблагоприятные погодные условия оставили без электроснабжения почти 2 млн человек, проживающих в южной части России.