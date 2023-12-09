Краснов: ГП расширяет круг международных партнёров для борьбы с коррупцией

Россия продолжает активное международное сотрудничество в сфере борьбы с коррупцией, несмотря на современные геополитические события. Круг партнёров постоянно расширяется, к настоящему времени российская Генпрокуратура заключила уже более 100 таких международных двусторонних и многосторонних соглашений.

Об этом заявил в интервью RT генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

«Отдельное внимание уделяем взаимодействию с Межгосударственным советом по противодействию коррупции, функционирующим в рамках Содружества Независимых Государств, очередное заседание которого состоялось в июле этого года в Екатеринбурге. Кстати, оно широко освещалось в СМИ», — рассказал генпрокурор.

Он отметил, что Россия использует современные методы обмена информацией о коррупционных проявлениях.

Так, по делам, требующим оперативного реагирования, эффективно используется площадка Глобальной оперативной сети антикоррупционных правоохранительных органов, а также разработанная для этих целей специальная коммуникационная платформа.

«Например, с её помощью от коллег из Казахстана мы в короткие сроки получили необходимые материалы в рамках антикоррупционной проверки в отношении бывшего госслужащего, который уволен в связи с утратой доверия и привлечён к уголовной ответственности по фактам получения взяток», — сказал Краснов.

Широко используется и формат двустороннего сотрудничества, отметил он. Успешно пресекаются факты транснациональных коррупционных проявлений, которые затрагивают юрисдикцию нескольких стран. Например, во время работы с белорусскими коллегами удалось установить, что представители двух российских компаний в целях развития бизнеса и расширения поставок регулярно передавали взятки должностным лицам в Белоруссии.

«В результате оперативного обмена информацией между нашими государствами взяточников привлекли к уголовной ответственности в Белоруссии, а мы, в свою очередь, привлекли наши организации, в интересах которых передавались деньги, к административной ответственности, в результате чего они не только заплатили миллионные штрафы, но и на два года «вылетели» из госзакупок», — сообщил он.

С Китаем тоже складывается конструктивное взаимодействие, подчеркнул Краснов.

В июле генеральный прокурор заявил об интересе России к китайскому опыту искоренения коррупции.