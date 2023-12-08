В Москве власти запретили использование QR-кодов на билбордах
- Gettyimages.ru
- © photoguns
Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию факсограммы, разосланной Департаментом СМИ и рекламы Москвы рекламораспространителям.
Соответствующий запрет объясняется тем, что QR-код может вести на ресурсы, которые содержат «различный и возможный к изменению контент», и там могут размещать информацию, нарушающую закон «О рекламе».
В департаменте также добавили, что запрет актуален в условиях хакерских атак и взломов информационных систем и сайтов.
Ранее сообщалось, что архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга разработали концепцию единого внешнего облика зданий и вывесок Шадринска Курганской области.