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В Москве власти запретили использование QR-кодов на билбордах

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Столичные власти приняли решение запретить распространителям наружной рекламы использовать на билбордах QR-коды.
В Москве власти запретили использование QR-кодов на билбордах
  • Gettyimages.ru
  • © photoguns

Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию факсограммы, разосланной Департаментом СМИ и рекламы Москвы рекламораспространителям.

Соответствующий запрет объясняется тем, что QR-код может вести на ресурсы, которые содержат «различный и возможный к изменению контент», и там могут размещать информацию, нарушающую закон «О рекламе».

В департаменте также добавили, что запрет актуален в условиях хакерских атак и взломов информационных систем и сайтов.

Ранее сообщалось, что архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга разработали концепцию единого внешнего облика зданий и вывесок Шадринска Курганской области.

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