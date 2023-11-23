В Шадринске утвердили концепцию архитектурного оформления города

Архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга разработали концепцию единого внешнего облика зданий и вывесок Шадринска Курганской области. Её утвердила городская дума Шадринска.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал администрации города.

«Дума утвердила архитектурный облик Шадринска — документ, регламентирующий стилистическую концепцию городских пространств», — сказано в сообщении.

Изменения коснутся оформления рекламных конструкций, вывесок, городских фасадов и освещения. Они будут введены в течение пяти лет.

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