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В Шадринске утвердили концепцию архитектурного оформления города

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Архитекторы из Москвы и Санкт-Петербурга разработали концепцию единого внешнего облика зданий и вывесок Шадринска Курганской области. Её утвердила городская дума Шадринска.
В Шадринске утвердили концепцию архитектурного оформления города
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал администрации города.

«Дума утвердила архитектурный облик Шадринска — документ, регламентирующий стилистическую концепцию городских пространств», — сказано в сообщении.

Изменения коснутся оформления рекламных конструкций, вывесок, городских фасадов и освещения. Они будут введены в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Твери проходят работы по созданию культурно-исторического кластера «Речной».

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