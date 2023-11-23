В Шадринске утвердили концепцию архитектурного оформления города
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал администрации города.
«Дума утвердила архитектурный облик Шадринска — документ, регламентирующий стилистическую концепцию городских пространств», — сказано в сообщении.
Изменения коснутся оформления рекламных конструкций, вывесок, городских фасадов и освещения. Они будут введены в течение пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Твери проходят работы по созданию культурно-исторического кластера «Речной».