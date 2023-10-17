Работы по созданию культурно-исторического кластера стартовали в Твери

В Твери начались работы по созданию культурно-исторического кластера «Речной».

В текущий момент место, где будут проводиться археологические изыскания, огородили, передаёт tverigrad.ru.

В рамках проекта проведут инженерные работы, а также экологические и гидрологические исследования. Предусмотрена разработка проектной документации для восстановления Речного вокзала в 2024 году.

Создание культурно-исторического кластера проводится по инициативе губернатора Игоря Рудени при поддержке президента России Владимира Путина. Кластер объединит Речной вокзал, Императорский дворец и Отроч монастырь.

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