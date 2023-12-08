Володин: решение Путина идти на новый срок говорит о его желании защитить Россию
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
Как отметил глава нижней палаты российского парламента в личном Telegram, в России настало непростое время. И поэтому, по словам Володина, Путин решил встать на её защиту.
«Сегодняшнее его решение говорит о любви к своей стране, о желании сделать её сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз», — написал он.
Володин добавил, что решение Путина участвовать в президентских выборах в марте 2024 года является очень важным не только для россиян, но и для всего мира.
Ранее решение Путина идти на новый срок поддержал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.