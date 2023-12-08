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Автоэксперт Шелков рассказал об особенностях покупки машины с пробегом у дилеров

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Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков рассказал, какие могут быть особенности при покупке машины с пробегом у дилеров.
Автоэксперт Шелков рассказал об особенностях покупки машины с пробегом у дилеров
  • Gettyimages.ru
  • © Traimak_Ivan

«Любой автомобиль, который заезжает к официальному дилеру, проверяется. Но хорошо и качественно он проверяется в том случае, если выкупается дилером, а затем выставляется на продажу. Если машину привозят на комиссию, многие дилеры не делают глубокую диагностику и при продаже выступают просто как промежуточное звено», — сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, вероятность покупки машины со скрученным пробегом гораздо ниже, если она той марки, на которой дилер специализируется.

Если речь идёт о «непрофильном» автомобиле, то, как правило, проверяют кузов на удары и диагностируют электронные системы на наличие ошибок, добавил Шелков.

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