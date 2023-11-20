Юрист Хитяева рассказала о действиях после падения дерева на автомобиль

Юрист Александра Хитяева рассказала, как зафиксировать факт повреждения автомобиля после падения дерева.

«Важно сделать много фотографий с разных ракурсов, на которых можно чётко определить место происшествия. Хорошо, если в кадр попадут названия улиц и номера домов, адресные указатели», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, на снимках должен быть хорошо виден номер машины, повреждённые части с разных сторон, а также сам предмет и предполагаемое место, откуда он упал.

Если автомобиль был припаркован, то зафиксировать факт повреждения помогут полицейские, если это произошло в движении — то сотрудники ГИБДД, а если во дворе дома — то представители управляющей компании.

При наличии полиса каско можно вызывать сотрудника страховой компании.

«Если суд установит, что авто получило повреждения в том числе из-за неосторожности владельца, компенсацию могут снизить. Например, если человек припарковал машину там, где запрещено, или не обратил внимания на погоду», — добавила Хитяева.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как определить, что машина побывала в ДТП.