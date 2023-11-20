RT в Telegram
Подпишись

Юрист Хитяева рассказала о действиях после падения дерева на автомобиль

Короткая ссылка
Юрист Александра Хитяева рассказала, как зафиксировать факт повреждения автомобиля после падения дерева.
Юрист Хитяева рассказала о действиях после падения дерева на автомобиль
  • Gettyimages.ru
  • © Kileman

«Важно сделать много фотографий с разных ракурсов, на которых можно чётко определить место происшествия. Хорошо, если в кадр попадут названия улиц и номера домов, адресные указатели», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, на снимках должен быть хорошо виден номер машины, повреждённые части с разных сторон, а также сам предмет и предполагаемое место, откуда он упал.

Если автомобиль был припаркован, то зафиксировать факт повреждения помогут полицейские, если это произошло в движении — то сотрудники ГИБДД, а если во дворе дома — то представители управляющей компании.

При наличии полиса каско можно вызывать сотрудника страховой компании.

«Если суд установит, что авто получило повреждения в том числе из-за неосторожности владельца, компенсацию могут снизить. Например, если человек припарковал машину там, где запрещено, или не обратил внимания на погоду», — добавила Хитяева.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, как определить, что машина побывала в ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить