Юрист Коломийцев дал советы по согласованию перепланировки в дачном доме

Юрист Сергей Коломийцев заявил, что в случае с перепланировкой дачных домов есть варианты, требующие согласования.

«Всего их два: изменение этажности (увеличение или уменьшение) и изменение внешних границ — возведение пристройки», — поделился он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, это не самая быстрая процедура. Для её начала рекомендуется подготовить проект перепланировки.

«Заниматься этим будет не сам владелец, а либо организация, обязательно являющаяся членом СРО (саморегулируемые организации), либо индивидуальные предприниматели, имеющие профильную лицензию», — уточнил Коломийцев.

Затем нужно обратиться в местную администрацию или МФЦ и предоставить соответствующий набор документов.

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