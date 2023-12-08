RT в Telegram
Подпишись

Юрист Коломийцев дал советы по согласованию перепланировки в дачном доме

Короткая ссылка
Юрист Сергей Коломийцев заявил, что в случае с перепланировкой дачных домов есть варианты, требующие согласования.
Юрист Коломийцев дал советы по согласованию перепланировки в дачном доме
  • Gettyimages.ru
  • © elenaleonova

«Всего их два: изменение этажности (увеличение или уменьшение) и изменение внешних границ — возведение пристройки», — поделился он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, это не самая быстрая процедура. Для её начала рекомендуется подготовить проект перепланировки.

«Заниматься этим будет не сам владелец, а либо организация, обязательно являющаяся членом СРО (саморегулируемые организации), либо индивидуальные предприниматели, имеющие профильную лицензию», — уточнил Коломийцев.

Затем нужно обратиться в местную администрацию или МФЦ и предоставить соответствующий набор документов.

Ранее юрист Европейской юридической службы Денис Гришин рассказал, что в России изменился порядок предоставления услуг по газоснабжению.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить