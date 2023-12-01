Юрист Гришин напомнил о новшествах в сфере предоставления услуг по газоснабжению

Юрист Европейской юридической службы Денис Гришин рассказал, что в России изменился порядок предоставления услуг по газоснабжению.

В случае, если многоквартирным домом управляет жилищный кооператив или ТСЖ, они обязаны своевременно заключить договор со специализированной организацией о техобслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, объяснил специалист в беседе с Life.ru.

Собственники жилья, проживающие в многоквартирном доме, должны знать, что договоры на техобслуживание, заключённые до 1 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 1 января 2024 года, отметил Гришин.

По словам эксперта, исключительным правом на работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования теперь наделяется газораспределительная организация.

Документы должны быть приведены в соответствие с положениями Жилищного кодекса России до 1 января 2024 года.

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