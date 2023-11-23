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Специалист Соколов рассказал, что делать в случае прорыва трубы

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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов дал советы, что предпринять в случае, если прорвало трубу центрального отопления.
Специалист Соколов рассказал, что делать в случае прорыва трубы
  • Gettyimages.ru

В первую очередь нужно вызвать сантехника из ЖЭКа или позвонить в аварийную службу, сообщил он в беседе с газетой «Известия».

Эксперт посоветовал подставить ведро под место прорыва, а затем обесточить помещение, отключив рубильники на щитке. Для снижения напора можно накинуть на трубу плотную тряпку или полотенце.

«Будьте осторожны, если прорыв случился в разгар отопительного сезона, — вода горячая, можно обжечься. Если в месте подключения к общедомовой системе у вас есть запорный вентиль, попробуйте повернуть его и перекрыть воду», — сказал Соколов.

Далее, по его словам, до прихода специалиста нужно по возможности собрать воду с пола и контролировать подтопление. Чтобы безопасно убирать горячую воду, следует надеть подходящую обувь и резиновые перчатки, а также открыть окна, чтобы вода остывала быстрее.

После устранения протечки необходимо составить акт и задокументировать ущерб, добавил специалист.

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