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Маркетолог Пыжова посоветовала планировать ремонт на осень или зиму для экономии

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Директор по маркетингу приложения «Шерри» Ольга Пыжова посоветовала составить план, прежде чем начинать ремонт в квартире. Это поможет сэкономить силы и деньги.
Маркетолог Пыжова посоветовала планировать ремонт на осень или зиму для экономии
  • Gettyimages.ru

Чтобы рассчитать необходимое количество материалов, нужно создать два проекта: один — для отображения вида квартиры сверху, другой — как проекцию всего периметра и стен на одну плоскость, поделилась она в беседе с Life.ru.

«Дальше на этапе проектирования можно определить объём работы, например, понадобится капитальный ремонт или косметическая отделка», — сказала Пыжова.

Эксперт посоветовала планировать ремонт на осень, зиму или начало весны, когда строительные гипермаркеты устраивают распродажи, а услуги специалистов более доступны по цене. Также она рекомендовала следить за акциями, скидками и промокодами, это позволит снизить итоговую стоимость ремонта.

Ранее основатель и генеральный директор компании «Главснаб», строительный эксперт Фёдор Васильев рассказал, что некоторые стройматериалы могут быть токсичными.

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