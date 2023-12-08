Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак не разрешать питомцам есть снег
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«Основная опасность заключается в токсичных веществах, которые он может содержать: это реагенты, антифриз и многое другое. Наевшись такого снега, питомец может отравиться», — сказал Голубев в беседе с РИАМО.
Как отметил Голубев, в снегу могут быть и какие-либо инородные предметы, например осколки.
Владельцам животных рекомендуется следить за питомцами, особенно нельзя разрешать есть окрашенный, подтаявший снег, а также снег у дорог с интенсивным движением автомобилей.
Ранее ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал, как стоит вести себя человеку при встрече со стаей бродячих собак.