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Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак не разрешать питомцам есть снег

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что поедание снега может быть опасно для здоровья собаки.
Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак не разрешать питомцам есть снег
  • Gettyimages.ru
  • © Slavica

«Основная опасность заключается в токсичных веществах, которые он может содержать: это реагенты, антифриз и многое другое. Наевшись такого снега, питомец может отравиться», — сказал Голубев в беседе с РИАМО.

Как отметил Голубев, в снегу могут быть и какие-либо инородные предметы, например осколки.

Владельцам животных рекомендуется следить за питомцами, особенно нельзя разрешать есть окрашенный, подтаявший снег, а также снег у дорог с интенсивным движением автомобилей.

Ранее ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал, как стоит вести себя человеку при встрече со стаей бродячих собак.

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