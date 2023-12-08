Кинолог Голубев посоветовал владельцам собак не разрешать питомцам есть снег

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что поедание снега может быть опасно для здоровья собаки.

«Основная опасность заключается в токсичных веществах, которые он может содержать: это реагенты, антифриз и многое другое. Наевшись такого снега, питомец может отравиться», — сказал Голубев в беседе с РИАМО.

Как отметил Голубев, в снегу могут быть и какие-либо инородные предметы, например осколки.

Владельцам животных рекомендуется следить за питомцами, особенно нельзя разрешать есть окрашенный, подтаявший снег, а также снег у дорог с интенсивным движением автомобилей.

Ранее ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с RT рассказал, как стоит вести себя человеку при встрече со стаей бродячих собак.